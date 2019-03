Het Eilandje is weer een markt rijker. Of beter gezegd, een verdwenen markt keert terug. Vorige zomer zag de Dokmarkt het licht: een wekelijkse markt op vrijdag-namiddag. Maar tijdens de wintermaanden kwam er te weinig volk langs, waardoor de Dokmarkt alweer verdween. Maar nu de lente is begonnen, probeert de organisatie het nog eens. Met meer kraampjes dan ooit.