Zuuraanval Antwerpen - Verdachte legt bekentenissen af

De verdachte van de zuuraanval op een 40-jarige vrouw op het Antwerpse Sint-Jansplein dinsdag, is vanochtend voor de onderzoeksrechter geleid en vervolgens aangehouden. De man heeft intussen bekentenissen afgelegd.

De 57-jarige man, de ex-vriend van het slachtoffer, was dinsdag bij zijn arrestatie onder invloed van verdovende middelen en ook woensdag was hij volgens zijn advocaat nog 'niet verhoorbaar'. Het slachtoffer werd dinsdag op het Sint-Jansplein overgoten met zwavelzuur toen ze op de bus zat te wachten. Ze raakte over 40 procent van haar lichaam zwaar verbrand en vecht nog steeds voor haar leven in het gespecialiseerde brandwondencentrum van het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis. De precieze aanleiding van de aanval is niet bekend, maar de vrouw had wel een afspraak gemaakt bij de Antwerpse lokale politie om klacht neer te leggen tegen haar ex-vriend, met wie ze in onmin leefde.

De man heeft intussen bekentenissen afgelegd, zegt zijn advocaat Eric Bertels aan VTM NIEUWS.