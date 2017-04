Zuurgooier beweert 'in paniek' gehandeld te hebben

Jelle Frenken had niet de intentie om te doden. Dat pleitte zijn advocate vandaag voor het hof van beroep in Brussel. Frenken is de man die 2 jaar geleden Marina Tijssen met zuur overgoot in de Delhaize op het Antwerpse Zuid.

De vrouw was daar aan het werk als poetsvrouw. Frenken deed dat nadat hij de supermarktketen had afgeperst en bedreigd. Volgens zijn advocate bestaat er op z'n minst twijfel dat Jelle Frenken de vrouw wilden vermoorden. Frenken werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar cel voor ondermeer poging tot moord. Maar die poging tot moord betwist zijn advocate dus.

"Of hij stilgestaan had bij het onherstelbare leed dat hij ging aanrichten?", wou de rechter weten. "Dat was niet de bedoeling. Ik had het niet voorzien", zei Frenken, die beweerde "in paniek" te hebben gehandeld.

Frenken zelf heeft in de rechtbank ook zijn spijt betuigt naar het slachtoffer en haar familie toe. De uitspraak van het hof volgt op 22 mei.