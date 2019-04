Zuurgooier Sint-Jansplein ook veroordeeld voor bezit van kinderporno

De Antwerpse strafrechter heeft Jean-Pierre W. (58) uit Antwerpen veroordeeld tot tien maanden cel en 800 euro boete voor het bezit van kinderporno.

De vijftiger liep eerder dit jaar al een veroordeling tot twintig jaar cel op voor de moordpoging op zijn ex-vriendin. Hij had haar vorige zomer met zwavelzuur aangevallen op het Sint-Jansplein. Ze raakte over 41 procent van haar lichaam verbrand. Het was tijdens het onderzoek naar de moordpoging dat de laptop van de beklaagde op 31 juli 2018 in beslag werd genomen. De Computer Crime Unit kon 148 gewiste beeldbestanden met kinderporno opnieuw leesbaar maken. Op enkele foto's werden baby's en peuters verkracht. Jean-Pierre W. gaf toe dat hij websites met kinderporno en incestverhalen had bezocht. Hij ontkende dat hij bewust bestanden had gedownload en in mappen had geplaatst. Hoe ze dan op zijn laptop waren beland, kon hij niet verklaren. De rechtbank vond de feiten bewezen. De vijftiger liep al vijf correctionele veroordelingen en een veroordeling door de krijgsraad op. Tegen zijn veroordeling voor de zuuraanval tekende hij beroep aan. De zaak wordt donderdag ingeleid voor het hof van beroep.

(Bron : Belga)