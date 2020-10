Twee rijstroken dicht in Kennedytunnel richting Gent na ongeval met motorrijder

In de Kennedytunnel op de ring (R1) zijn vanmiddag twee van de drie rijstroken richting Gent afgesloten na een ongeval met een motorrijder. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De file groeit snel aan, er is al sprake van een wachttijd van meer dan 20 minuten vanaf Berchem. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent om de hinder op te vangen.

De aanrijding tussen een personenwagen en een motorrijder zorgde ervoor dat aanvankelijk de hele tunnel richting Gent versperd was, maar de hulpdiensten hebben al snel één rijstrook kunnen vrijmaken. De twee andere rijstroken zullen echter allicht nog een hele tijd afgesloten blijven om de hulpdiensten in alle veiligheid hun werk te kunnen laten doen. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand, van Hasselt naar Gent, aan om via Brussel om te rijden. Vanuit het noorden en oosten van Antwerpen is de R2 via de tolvrije Liefkenshoektunnel een alternatief.

(foto GvA)