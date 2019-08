Morgen belooft het een 'zwarte zaterdag' te worden voor wie met de wagen op reis vertrekt. Op de Franse wegen wordt meer dan 800 kilometer file verwacht. Ook wie terugkeert van vakantie zal veel geduld moeten uitoefenen, onderweg in het verkeer. Automobielfederatie VAB raadt aan om het vertrek of de terugkomst uit te stellen tot zaterdag later op de dag. Of nog beter tot zondag.