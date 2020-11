Zwaardere celstraf voor paar dat Flor (64) op terras liet slapen

Het Antwerpse hof van beroep heeft een Macedonisch echtpaar zwaarder bestraft voor de financiële uitbuiting en mensonterende behandeling van de 64-jarige Flor V. uit Deurne. Ze hadden in eerste aanleg vijf jaar cel gekregen, in beroep werd dat zeven jaar.

Het slachtoffer, dat bij hen inwoonde, moest op het terras slapen. Ook de kinderen van het stel hadden mee geprofiteerd van de zestiger. Het slachtoffer kreeg 102.500 euro schadevergoeding toegekend.

Een verontruste buur had op 17 augustus 2019 de wijkagent verwittigd, omdat een oudere man al verschillende maanden in erbarmelijke omstandigheden op het terras sliep van een appartement aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Het slachtoffer moest ook buiten eten en zich buiten wassen aan een kraantje.

Flor werd er weggehaald en opgevangen door Payoke. Hij had Sebastijan I. (44) en Silva I. (42) in 2008 leren kennen toen hij als loketbediende bij Bpost werkte. Hij werd vaak bij hen uitgenodigd en raakte aan de familie gehecht. De beklaagden maakten daar schaamteloos misbruik van door het slachtoffer als slaaf te behandelen en financieel uit te persen. Flor verloor zijn appartement, had geen controle meer over zijn bankrekening en -kaart, bezat alleen nog maar wat kleren en moest ook uit stelen gaan.

Het slachtoffer besefte dat het zo niet verder kon, maar verklaarde dat hij nergens anders terechtkon. Het hof vond dat de feiten, die allemaal bewezen werden verklaard, getuigden van een zwaar misprijzen voor het eenzame slachtoffer. "Ze ontnamen hem niet alleen al zijn geld, maar dwongen hem ook om in erbarmelijke omstandigheden bij hen te wonen. Zijn waardigheid werd hem totaal ontnomen en hij moest onderdanig en dankbaar zijn met een bord eten dat hij alleen op het terras mocht nuttigen en met af en toe een warme douche."

Sebastijan en Silva I. kregen twee jaar meer dan in eerste aanleg. Dochter Sukrija I. (21), die eerst achttien maanden met uitstel kreeg, werd nu veroordeeld tot een autonome probatiestraf van twee jaar. De dertig maanden cel van zoon Muzafer I. (24) werden in beroep bevestigd. Hun andere zoon Manuel I. (22) gaat van tien maanden met uitstel naar een opschorting.

