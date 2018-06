Zwaardere straf voor agent die buitensporig geweld gebruikte

De agent die veroordeeld is voor buitensporig geweld in het Schipperskwartier zeven jaar geleden, heeft in beroep een veel zwaardere straf gekregen.

De agent hield toen een man van 35 uit Turnhout minutenlang in een wurggreep. Het slachtoffer belandde in coma en houdt er een blijvend hersenletsel aan over. Aanvankelijk werd één agent veroordeeld tot een celstraf met uitstel. Maar die straf is nu in beroep verhoogd tot 2 jaar effectief. Een tweede agent, die de benen van de man uit Turnhout vasthield, is dan weer vrijgesproken. Het slachtoffer is ook schuldig bevonden aan weerspannigheid, hij krijgt een maand cel met uitstel.