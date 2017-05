Zwaardere straf voor man die Kapellenaar doodsloeg

Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man uit Sierra Leone een zwaardere straf opgelegd voor de doodslag op Serge Van Hoof uit Kapellen.

In eerste aanleg werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld, het hof maakte daar vandaag 20 jaar van. De dertiger heeft de feiten altijd ontkend. Een vriend had Serge Van Hoof op 25 augustus 2013 dood aangetroffen in zijn woning aan de Julien Breugelmansstraat. Zware klappen op het hoofd waren hem fataal geworden. Drie gouden halskettingen, drie gouden ringen, alsook zijn laptop, iPad, gsm en fototoestel waren verdwenen. De man uit Sierra Leone, Patrick Kaikai, die sinds mei bij het slachtoffer woonde, kwam al snel als verdachte in beeld. Hij had kort na de feiten 400 euro van de rekening van Van Hoof gehaald. Daarna had hij in de kelder van zijn ex-vrouw een sporttas met bebloede kledij verstopt, die hij in bleekwater gedrenkt had.

Het bloed bleek van het slachtoffer te zijn. Zijn ex had bovendien gezien dat hij een gouden ring met een leeuwenkop droeg, alsook een ring en horloge die toebehoorden aan Van Hoof. Kaikai beweerde dat hij de juwelen ‘gekregen’ had, maar de zus van het slachtoffer ging er prat op dat Van Hoof daar zo aan gehecht was dat hij er nooit afstand van zou doen. De beklaagde werd op 28 augustus 2013 opgepakt. In zijn rugzak staken de laptop, gsm, iPad en fototoestel van het slachtoffer. Hij ontkende dat hij Van Hoof gedood had en wees naar een bezoeker, met wie het slachtoffer ruzie zou hebben gekregen. Er werd onderzoek gedaan naar die mysterieuze derde, maar dat leverde niets op.