Zwaardere straf voor pedofiel

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Nederlander Mattheus S. een celstraf van 12 jaar opgelegd voor de verkrachting van een 12-jarig meisje in Rumst.

In eerste aanleg had de man slechts 8 jaar cel gekregen. Het hof argumenteerde dat de Nederlander na een eerdere veroordeling in eigen land voor het bezit van kinderporno duidelijk geen schuldbesef vertoonde, onwillig was om voor zijn problematiek in behandeling te gaan en op het vlak van strafbare feiten "sindsdien alleen maar crescendo is gegaan". De politie vond het slachtoffer in mei 2016 in het gezelschap van Mattheus S. in een verlaten steenbakkerij in Rumst, nadat het meisje als vermist was opgegeven. De toen 49-jarige Nederlander had contact met haar gezocht via Facebook en haar gezegd dat hij een twintiger was. Hij regelde een ontmoeting met het meisje en had seksueel contact met haar. Gezien haar leeftijd gaat het juridisch gezien om verkrachting. "De beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe, gezien een eerder Nederlands vonnis voor het bezit van kinderporno", stelde de rechter vandaag. "Hij heeft de hem toen geboden kansen dus niet gegrepen, wel integendeel. De beklaagde dringt binnen in de leefwereld van jonge meisjes en polst naar hun seksuele bereidheid. Alleen een langdurige verwijdering uit de maatschappij kan nu volstaan als beteugeling."