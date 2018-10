Zwaardere straf voor wilde achtervolging : Van veertig maanden naar zeven jaar cel

Het Antwerpse hof van beroep heeft Zakaria A. uit Antwerpen veroordeeld voor onder meer verboden wapenbezit en een wilde achtervolging waarbij hij tot drie keer toe op politiemensen was ingereden.

De twintiger vond de veertig maanden cel die hij daarvoor in eerste aanleg had gekregen te zwaar, maar kreeg vandaag een nog meer gepeperde rekening gepresenteerd van het hof: zeven jaar en drie maanden cel en de verbeurdverklaring van zijn wagen. De broer van Zakaria A. had op 6 april 2016 een frituur op de Kioskplaats in Hoboken overvallen. Hij was met de Volkswagen Polo van Zakaria op de vlucht geslagen en sindsdien stond de wagen geseind. In de nacht van 8 op 9 april 2016 werd het voertuig opgemerkt aan het kruispunt van de Balansstraat met de Broederminstraat in Antwerpen. Zakaria A. zat achter het stuur, maar had geen rijbewijs en was niet verzekerd. Hij negeerde dan ook het bevel van de politie om te stoppen en gaf plankgas. Er volgde een wilde achtervolging waarbij Zakaria A. alle verkeersregels aan zijn laars lapte: hij reed in de verkeerde richting, over het voetpad en soms zelfs met gedoofde lichten. Hij reed ook tot drie keer toe op politiemensen in. Een agent raakte daarbij gewond. Pas nadat de auto voor de derde keer onder vuur werd genomen, kwam de achtervolging tot een einde in de Haantjeslei. Zakaria A. was in het hoofd, de rug en de zij geraakt, maar overleefde zijn schotwonden.

De rechters in eerste aanleg hadden hem veroordeeld tot veertig maanden cel voor gewapende weerspannigheid, het verboden bezit van een vlindermes bij zijn arrestatie, het bedreigen van een penitentiair beambte in het ziekenhuis en het stelen van nummerplaten. Voor dat laatste feit werd hij in beroep vrijgesproken, maar toch kreeg hij een zwaardere straf opgelegd. Het hof tilde er namelijk zwaar aan dat hij met zijn wilde rijgedrag levens in gevaar had gebracht en dat hij al voor verschillende inbreuken op de wapenwetgeving veroordeeld werd. Hij moet ook 10.875 euro aan schadevergoedingen betalen.