Het Rivierenhof in Deurne kreeg vandaag de "Green Flag Award". Dat is een label dat alleen wordt uitgereikt aan een publiek groendomein mits enkele kwaliteitsnormen. Het is de allereerste keer dat zo'n award in België wordt uitgereikt. De groene vlag werd deze namiddag in het Rivierenhof dan ook vol enthousiasme de lucht in gehesen.