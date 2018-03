Zwaluwen ook tijdens werken welkom aan bruggen Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om de zwaluwkolonies onder de bruggen van het Albertkanaal te beschermen. Er worden daarom tijdens de werken 'zwaluwpalen' geplaaatst.

De opwaardering van het Albertkanaal is in volle uitvoering. De huidige beperking in doorvaarthoogte en

breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. Daarom

worden alle bruggen verhoogd tot 9,10 meter, de norm voor vierlagen containervaart. Dit biedt

bijkomende mogelijkheden voor kleinere zeeschepen en uitzonderlijke transporten. Momenteel zijn al 31

van de 62 bruggen op hoogte, 13 bruggen zijn in uitvoering en 18 bruggen worden nog herbouwd of

aangepast.

Deze werken hebben niet alleen gevolgen voor de burgers en de buurtbewoners. Tijdens en na de werken zijn ook verscheidene maatregelen voorzien om de fauna en flora te ondersteunen, zoals zwaluwpalen, bijkomende nesten, zomer‐ en winterverblijven voor vleermuizen, faunapassages, fauna‐uitstapplaatsen enzovoort.

Bruggen ideaal voor zwaluwnesten

Huiszwaluwen zijn een bedreigde diersoort en worden beschermd door het soortenbesluit. De toenemende

bebouwing in Vlaanderen zorgt ervoor dat zwaluwen vaak moeilijk bouwmateriaal voor hun nesten vinden.

De kolonies van deze vogels nesten frequent onder de bruggen over het Albertkanaal. Aan heel wat

bruggen zijn daarom ook kunstnesten bevestigd. Bruggen zijn namelijk ideale plaatsen voor deze nesten.

De zwaluwen worden er niet gestoord en langs de rivieren vinden ze voldoende voedsel.

Elk jaar keren huiszwaluwen terug naar dezelfde plaats om te broeden. Door de werken aan de bruggen is

dat echter niet altijd mogelijk. Daarom werkte De Vlaamse Waterweg nv in overleg met het Agentschap

Natuur en Bos (ANB) een aanpak op maat uit zodat deze nestgelegenheden of kolonies in stand worden

gehouden.

“Tijdens het broedseizoen moet steeds voorzien worden in een nestmogelijkheid voor de zwaluwkolonies.

Een brugvernieuwing is echter een omvangrijk werk. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om één brug

(waaraan genest kan worden tijdens het broedseizoen) beschikbaar te hebben op iedere locatie. In die

specifieke gevallen waar de oude dan wel de nieuwe brug niet gedurende het volledige broedseizoen

aanwezig is, zetten we extra in op het aanbieden van alternatieve broedplaatsen in de vorm van

zwaluwpalen,” vertelt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.