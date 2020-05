De daling in het aantal patiënten met COVID-19 op intensieve zorgen zet zich door: daar liggen nu in totaal 277 patiënten, een verdere daling met 36 patiënten in de afgelopen 24 uur. 154 patiënten moeten beademd worden, een daling van 15. Dat blijkt vandaag uit de dagelijkse cijfers van het Crisiscentrum. Een dag eerder was er ook al een daling in het aantal patiënten op intensieve zorgen met 32 in 24 uur tijd. Er zijn de afgelopen 24 uur ook 252 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus gemeld. Dat is een lichte stijging vergeleken met de cijfers die woensdag zijn bekendgemaakt. Toen was er sprake van 192 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd.