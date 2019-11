Zware avondspits door ongeval in de Beverentunnel

Op de Antwerpse R2 in de Waaslandhaven is de Beverentunnel vanmiddag richting Nederland volledig afgesloten voor het verkeer, na een botsing tussen twee vrachtwagens. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De takeling belooft een complexe en langdurige klus te worden, aangezien beide vrachtwagens door de klap in schaar zijn beland. Het is al de tweede keer in twee dagen tijd dat de Beverentunnel richting Nederland (urenlang) dicht moet. De aanrijding vond plaats in de staart van een file die was ontstaan na een eerder ongeval waardoor er al maar één rijstrook meer vrij was in de tunnel. Of de aanrijdingen mogelijk gelinkt zijn aan het feit dat er tijdelijke noodverlichting aanwezig is in de tunnel, nadat woensdagochtend een vrachtwagen de vaste verlichting over een lengte van meer dan 150 meter had afgerukt, is niet duidelijk. 'We hebben door het slechte weer al de hele middag verschillende incidenten op de R2, ook in de Liefkenshoektunnel bijvoorbeeld', stelt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. 'Dat maakt dat het op het onderliggende wegennet in het havengebied al erg druk was door mensen die de files probeerden te vermijden en dat zal nu alleen maar erger worden. We zagen ook al heel wat extra verkeer dat richting Kennedytunnel reed om langs de R1 om te rijden, dus ook daar is het nu al heel druk. Het belooft een zware Antwerpse avondspits te worden