Zware avondspits op E313 na ongeval met vrachtwagens in Wommelgem

Op de E313 richting Antwerpen zijn kort na 15u twee rijstroken en de busstrook versperd geraakt ter hoogte van Wommelgem, door een ongeval met twee vrachtwagens en een personenwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Een van de vrachtwagens moet worden getakeld en dat betekent allicht dat de afhandeling nog een hele tijd zal duren. Met het oog op de avondspits roept het Verkeerscentrum op om over langere afstand van Hasselt richting Gent te kiezen voor een omweg via Brussel. Door het ongeval is het verkeer op de E313 volledig stilgevallen en lopen de wachttijden snel op. Het Verkeerscentrum stelt dat er omstreeks 15u45 al sprake is van meer dan een half uur aanschuiven.

(foto GvA)