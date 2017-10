Uitslaande brand industriepand Wommelgem

Aan de Uilenbaan in Wommelgem is het vanmorgen rond half vijf beginnen branden in een industriepand. In het pand, gekend als de vroegere site van Massive, zijn een zestal bedrijven, waaronder een boekbinderij, gevestigd. De rookpluim is tot kilometers in de omtrek te zien en de brandweer is met 9 korpsen ter plaatse. De burgemeester heeft het gemeentelijke rampenplan afgekondigd en ook de civiele bescherming is aanwezig. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.