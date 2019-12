Zware boetes voor schepen met te vervuilende brandstof

Ondernemersorganisatie Unizo vraagt een onderhoud met het Antwerpse stadsbestuur over het mobiliteitsbeleid. Om te bekijken hoe het openbaar vervoer, fietsverbindingen en autoroutes verbeterd kunnen worden. Vanaf 1 januari worden de parkeertarieven voor wagens alvast duurder in Antwerpen. Wie bovengronds parkeren, zal daar in de binnenstad tot 5 euro per uur voor gaan betalen.