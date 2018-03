In Kontich heeft het vannacht zwaar gebrand.

Kort na middernacht sloegen de vlammen uit het dak van een woning in de Nachtegaalstraat. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De schade is wel groot, want de volledige bovenste verdieping is uitgebrand. Ook beneden is er veel rook- en waterschade. De bewoners van het pand konden tijdig de woning verlaten en werden door hun buren opgevangen.