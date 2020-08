Aan de antitankgracht in 's Gravenwezel is vanochtend brand uitgebroken in een bungalow. Er vielen geen gewonden.

De brandweer werd vanochtend opgeroepen voor een brand aan de antitankgracht in 's Gavenwezel. Er waren ook verschillede explosies, wellicht de gasflessen die in de bungalow stonden. De bewoner kon zichzelf in veiligheid brengen. Mensen uit de bungalows in de buurt werden geëvacueerd.

(bron en foto GvA)