De bewoners van de Lange Lobroekstraat in de Antwerpse Damwijk zijn boos. Spoorwegbeheerder Infrabel is gisteren alle bomen langs het spoor komen kappen, zonder uitleg of overleg. Ze zijn er niet alleen hun groen zicht kwijt, maar ook en vooral een natuurlijk geluidsscherm. Het wijkcomité vraagt om nieuwe bomen of een andere oplossing tegen het lawaai. Maar die komt er niet.