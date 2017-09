Zware hinder voor tramverkeer door breuk in bovenleiding

Het tramverkeer op de lijnen 4, 7, 11 en 12 in Antwerpen is verstoord door een breuk in de bovenleiding aan de Schoenmarkt. Het tramverkeer wordt omgeleid. Daarnaast was er ook een probleem in de premetrotunnel onder de Schelde richting centrum, waardoor ook op Linkeroever het tramverkeer gestremd was.

De Schoenmarkt is afgesloten tussen Beddenstraat en Melkmarkt omwille van een afgebroken tramkabel. Vermijd de omgeving.