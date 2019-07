Zware jongen gevat tijdens verkeerscontrole

De Politie heeft tijdens een routinecontrole een ontvluchte gevangene opgepakt.

Tijdens een verkeerscontrole van het ondersteuningsteam in Deurne merkten de agenten een bestuurder op die zijn veiligheidsgordel niet correct droeg. Hij werd aan de kant gezet voor een controle. De man toonde de politie een rijbewijs, maar op basis van de foto vermoedde de politie dat het niet zijn rijbewijs was. Bovendien had de man van dat rijbewijs ook een rijverbod. De gecontroleerde man bleek geseind met een bevel tot gevangenneming én als ontvluchte gevangene. Hij stond ook nog geseind voor een verhoor in een ander dossier en was zijn rijbewijs al 5 maal ingetrokken.

De chauffeur probeerde tijdens de controle nog te ontsnappen, maar kon na een kleine achtervolging gevat worden in de bossen langs de Vaartweg. Hij wordt vandaag voorgeleid op het gerechtshof. Zijn vrouw die als passagier mee reed, kreeg ook 2 pv's gepresenteerd, omdat ze iemand liet rijden zonder rijbewijs en omdat ze het werk van de politie probeerde belemmeren samen met verschillende omstaanders.

Tijdens de rest van de controleactie werden ook 3 parkeerinbreuken vastgesteld. 1 bestuurder reed door het rood, 1 bestuurder negeerde de volle witte lijn en 1 iemand reed rond met 3 onbeveiligde kinderen op de achterbank. Zij kregen allemaal een boete.