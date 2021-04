Zwart punt in Wilrijk wordt eindelijk aangepakt

Volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met hoognodige aanpassingswerken op het kruispunt van de Jules Moretuslei met de R11 in Wilrijk. Het kruispunt staat al langer op de lijst van de gevaarlijke of zwarte punten in Vlaanderen. De werken starten op 12 april en zullen ongeveer twee maanden duren. Nog voor de zomer zou het kruispunt veel veiliger moeten zijn.

Er komen nieuwe verkeerslichten en het kruispunt wordt maximaal conflictvrij gemaakt. Door bijkomende afslagstroken te voorzien, wil AWV een aantal bestaande conflicten tussen de verschillende verkeersstromen wegwerken.



Op de R11 zullen de linksafslagstroken naar de Jules Moretuslei in beide rijrichtingen verlengd worden. Het afslaande verkeer wordt zo sneller gescheiden van doorgaand verkeer op de R11. Het verkeer vanuit de Jules Moretuslei krijgt een aparte rechtsafslagstrook, zowel ten noorden als ten zuiden van de R11. Ook het fietspad langs die nieuwe strook wordt vernieuwd en de opstelruimtes voor voetgangers en fietsers aan de verkeerslichten wordt ruimer gemaakt.



De werken starten op maandag 12 april. De aannemer werkt in drie fases, verspreid over een tweetal maanden. Op die manier blijft de hinder voor de omgeving beperkt. Het verkeer op de R11 kan steeds in beide rijrichtingen langs de werken passeren, maar moet op bepaalde momenten wel over een beperkt aantal rijstroken.



Ook de afslagbewegingen van en naar de Jules Moretuslei zullen soms afgesloten zijn. Tijdens de eerste fase, die maandag start, zijn de linkse afslagstroken niet toegankelijk. Na ongeveer een week verschuiven de werken naar de noordzijde van het kruispunt en zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om van de Groenenborgerlaan naar de R11 te rijden (andersom kan wel). Plaatselijk verkeer volgt dan een omleiding via de naastgelegen kruispunten.



Fietsers hebben altijd doorgang op het kruispunt, eventueel via het fietspad aan de overzijde van de weg.

