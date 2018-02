Zwarte punten in Ranst en Kapellen worden aangepakt

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat twee zwarte verkeerspunten in onze regio sneller veiliger maken.

Het gaat om het kruispunt van de Kromstraat en de Kastaanjelaan in Ranst, en dat van de Kalmthoutse-steenweg en de De Pretlaan in Kapellen. Op beide plaatsen gebeurden de voorbije jaren heel wat ongevallen. De beslissing van de minister komt er nadat maandag een dodelijk ongeval gebeurde op een ander zwart punt in het Oost-Vlaamse Oostakker. In heel Vlaanderen zijn er volgens Weyts nu nog 22 van zulke levensgevaarlijke plekken. Die worden nu versneld aangepakt. Ook in Ranst en Kapellen worden de werkzaamheden dit jaar nog aanbesteed.