De teams van de regio Noord (Merksem, Luchtbal, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo) organiseerden donderdag een actie gericht tegen overlast van bromfietsen. Maar liefst 11 bromfietsen werden in beslag genomen, 1 brommer was niet verzekerd en de rest bleek opgevoerd. Ook een onverzekerde wagen werd in beslag genomen. Twee bestuurders testten positief op het gebruik van drugs. 37 bestuurders van bromfietsen of wagens reden rond met de gsm in de hand. 2 keer werd een rood licht genegeerd. Ook 42 foutparkeerders werden beboet.