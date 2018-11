Zwembad Kalmthout heropent op maandag 3 december

Het zwembad van de gemeente Kalmthout werd het voorbije jaar grondig gerenoveerd. Die werken duurden langer dan voorzien, maar nu is het einde definitief in zicht. Op 3 december opent het zwembad opnieuw de deuren.

De twee zwembadkuipen werden langzaamaan gevuld met water. Zo kan de nieuwe constructie zich beter aanpassen aan het drukverschil door het water. Als dat is gebeurd, start de gemeente de waterbehandeling op. Dat systeem warmt het water op en filtert het. Daarnaast wordt de nieuwe toegangscontrole opgestart en uitgeprobeerd. Enkele groepen zwemmers testen het zwembad voor de opening, die voorzien is op maandag 3 december.



De prijzen blijven dezelfde: voor inwoners van Kalmthout 1,5 euro, 1 euro voor kinderen, 55-plussers en personen met een handicap. Voor niet-inwoners is dat 2 euro voor kinderen, 3,5 euro voor alle volwassenen en 1 euro voor personen met een handicap. Een ticket koop je vanaf 3 december aan een ticketkiosk. Betalen kan enkel me de bankkaart. En breng zeker je e-ID mee, want daardoor weet de ticketkiosk of je inwoner bent van Kalmthout of niet.



Ook de openingsuren veranderen niet:

• Maandag: 16.30 – 21 uur

• Dinsdag: 16.30 – 19 uur

• Woensdag: 13.30 – 21 uur

• Donderdag: 16.30 – 20 uur

• Vrijdag: 16.30 – 19.30 uur

• Zaterdag: 13 – 17 uur

• Zondag: 9 – 12 uur



Meer info : sport@kalmthout.be, 03 666 95 02