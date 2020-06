Zwembad Pulderbos blijft in juli en augustus gesloten

Na overleg met de gemeente Zandhoven en Zoersel heeft IGEAN – dat instaat voor de exploitatie van het zwembad - beslist om de heropening van het zwembad in Pulderbos uit te stellen tot begin september.

In aanloop van de mogelijke versoepelingen die vanaf 1 juli van kracht zullen zijn, heeft IGEAN overlegd met de betrokken gemeentebesturen over een mogelijke heropening van het zwembad in Pulderbos. Er werd beslist om het zwembad niet te openen in juli en augustus, maar volop in te zetten op een heropening in september.

In de periode tot dan zal alles in gereedheid gebracht worden om vanaf dat moment opnieuw het schoolzwemmen en andere zwemlessen te laten doorgaan. Ook andere verenigingen en particulieren zullen dan weer terecht kunnen in Pulderbos.