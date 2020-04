Zwembad Wezenberg opnieuw open, maar enkel voor topzwemmers

Het olympisch zwembad Wezenberg is opnieuw open. Maar wel enkel voor de topzwemmers. Die kunnen er opnieuw trainen. Het grote publiek is er niet welkom.

Zwemcoach Ronald Gaastra tweette vanmorgen een foto van zijn zwemmers in het olympisch bad met daarbij de tekst "Back in business". Maar de stad laat ons niet toe om te filmen in het zwembad, eigenlijk wilde ze hier geen aandacht voor, omdat enkel topzwemmers binnen mogen. De regels zijn strikt: één zwemmer per baan en een beurtrol in de omkleedhokjes. De zwemmers zijn opgelucht dat ze weer in het water kunnen.

(foto Ronald Gaastra)