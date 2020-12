Naar de sport dan. Beerschot is leider in de hoogste klasse van het voetbal. De Mannekes wonnen met 2-3 op het veld van rivaal KV Mechelen. Beerschot was 0-1 voor gekomen met een goal van Tissoudali. Mechelen stelde daarna orde op zaken en stond bij de rust 2-1 voor. Pas na een rode kaart voor Aster Vranckx kantelde de match. Beerschot ging erop en erover met doelpunten van Van den bergh en Coulibaly. Een verslag mogen we pas morgen tonen. Maar we hebben al wel enkele reacties voor u klaar staan.