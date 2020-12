Nieuws Zwembaden van stad Antwerpen vanaf vandaag open

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vanaf vandaag kan u ook in de Antwerpse zwembaden opnieuw terecht voor een duik in het water. Eigenlijk mochten ze dinsdag al opnieuw de deuren openen, maar toen was het water nog te koud.