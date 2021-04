Nieuws Zwemmen er garnalen en krabben in de Antwerpse haven?

Zwemmen er garnalen in de dokken van de haven? Op die vraag zoeken biologen van Universiteit Antwerpen een antwoord. Niet uit culinaire overwegingen, maar wel om te zien hoe het gesteld is met de waterkwaliteit en onderwaterfauna. Want hoe meer garnalen, slakken en wormen in de haven, hoe beter.