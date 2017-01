Zwemmen steeds populairder

Zwemmen blijft in populariteit winnen bij de Antwerpenaar. “Dat bewijzen de bezoekerscijfers van de Antwerpse zwembaden van 2016”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout (N-VA). “Opnieuw breken we records. In 2015 braken we nog de kaap van de 1,6 miljoen bezoekers. Nu zitten we bijna aan 1,7 miljoen zwemmers.”

In 2016 kwamen er exact 1.690.934 Antwerpenaars een frisse duik nemen. Dat is een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van 2015, waar toen werd afgeklokt op 1.608.642 zwemmers. De stijging is gespreid over het hele jaar en er zijn geen duidelijke piekmomenten.

Clubs en scholen blijven goed vertegenwoordigd in de stedelijke zwembaden, maar de grootste stijging in zwembeurten was te merken bij de gewone zwembadbezoeker. Sporting A heeft het afgelopen jaar sterk ingezet op nieuwe acties in de zwembaden. Zo kon men komen sfeerzwemmen in verschillende zwembaden, werden er avondopeningen in openluchtzwembad De Molen georganiseerd en konden bezoekers in De Schinde genieten van Halloween-, Kerst- en Valentijnszwemmen.

Kinderen leefden zich dan weer extra uit op de waterstormbaan die een tour maakte in een aantal Antwerpse zwembaden. Tijdens het speelzwemmen konden ze spelen met allerhande waterspeelgoed in het zwembad. Deze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af met een fikse stijging in het aantal zwembadbezoekers tot gevolg: van 713.623 bezoekers in 2015 naar 770.452 in 2016 ofwel een stijging met 8%.

Ook de komst van zwembad Wezenberg 2 blijkt een gunstige invloed hebben op de stijging van de baantjeszwemmers. De Vlaamse topzwemmers namen eind 2015 hun intrek in het gloednieuwe en hoogtechnologische topsportbad naast het bestaande Wezenbergbad. Dit betekende meteen het einde van het filezwemmen in het bestaande zwembad van Olympisch Zwemcentrum Wezenberg.

Sporting A blijft werken aan de beleving in de Antwerpse zwembaden en wil de stem van de Antwerpenaar horen. Daarom werkt de Antwerpse sportdienst samen met innovatiestudio Made een participatietraject uit waaraan alle Antwerpenaars kunnen deelnemen. Op 1, 6 en 8 februari vinden er telkens van 18 tot 21 uur groepsgesprekken plaats met Antwerpenaars die hun mening willen geven over de Antwerpse zwembaden. Alle informatie over deelname aan deze groepsgesprekken is te vinden op www.antwerpen.be/zwembad-onderzoek.