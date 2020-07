Zwemmers opnieuw welkom in zwembad van Aartselaar

Er zijn opnieuw zwemmers welkom in het zwembad van Aartselaar. De meeste zwembaden gingen vorige week al open. Maar de gemeente Aartselaar wilde eerst duidelijkheid over de coronarichtlijnen vooraleer het weer open kon gaan. En die is er nu.

Zwemmers moeten vooraf reserveren en per tijdsblok is er een limiet op het aantal mensen dat het water in mag. Ondertussen is begonnen met de bouw van het nieuwe zwembad in Aartselaar. Vlak naast het oude ligt nu een gigantische bouwput. Dat moet dus het nieuwe intergemeentelijke zwembad van Aartselaar, Hemiksem en Niel worden. Het zou in de zomer van volgend jaar klaar moeten zijn.

(foto Pixabay)