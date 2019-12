Zwervende wolf gespot in Zoersel

Natuurvereniging Landschap vzw en haar medewerkers van de campagne Welkom Wolf hebben voldoende indicaties om te stellen dat er momenteel een zwervende wolf door de provincie Antwerpen trekt.

Vorige zaterdag ontving het Meldpunt Welkom Wolf van Landschap vzw meerdere waarnemingen, eerst uit Lichtaart (8u15) en daarna uit Lille (9u15 en 9u30) in de Antwerpse Kempen. Getuigen gaven een goede beschrijving van het uiterlijk en het gedrag van een wolf. Er werden foto's gemaakt van de pootafdrukken en een team van Landschap vzw kwam ter plaatse om de loopsporen in detail op te meten.

Vervolgens verdween de wolf van de radar, maar niet voor lang. Zondagochtend vond een tuinier in Zoersel één van zijn schapen dood, maar ging er van uit dat dit het werk was van een hond. Toen hij maandagochtend opnieuw een dood schaap aantrof, besloot de man Landschap vzw en het Meldpunt Welkom Wolf te verwittigen.

Dat zwervende wolven niet-beschermde schapen aanvallen, gebeurt wel vaker. Voor een zwerver, die het gebied waar hij doortrekt helemaal niet kent, is een schaap een gemakkelijke prooi en een snelle hap. Zodra wolven zich ergens vestigen en een eigen territorium afbakenen dat ze door en door leren kennen, schakelen ze al snel over op wilde prooien, vooral reeën, jonge everzwijnen en hazen.

In Zoersel kwam gisteren het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) ter plaatse om DNA-stalen te nemen op het dode schaap van maandagochtend. Het dier was gedood met een efficiënte halsbeet, de typische 'handtekening' van een wolf. Wetenschappers van het INBO gaan de stalen nu onderzoeken, maar vanuit Landschap vzw en Welkom Wolf durven we de resultaten al wel voorspellen. Het zou ons zwaar verbazen indien het in Zoersel géén wolf zou zijn geweest, zeker met wat we weten van het sporenonderzoek in Lichtaart en Gierle de dagen voordien.

Jongvolwassen wolven verlaten het ouderlijk roedel doorgaans op een leeftijd tussen 10 en 22 maanden, dus alleszins voor hun tweede verjaardag. Ze gaan dan op zoek naar een eigen leefgebied en een partner. Daarbij ondernemen ze zwerftochten door heel Europa, die hen meer dan 1.000 kilometer ver kunnen voeren, in alle windrichtingen. De kans is groot dat deze zwerver afkomstig is uit een roedel in Duitsland, en dat hij of zij via Nederland tot bij ons is gelopen.

Het is absoluut niet te voorspellen of de nieuwe wolf ook in Vlaanderen gaat willen blijven; het is zelfs mogelijk dat hij alweer de grens over is, terug naar Nederland, want wolven lopen tot 80 kilometer in één nacht. Het zal ook nog moeten blijken of de Antwerpse Kempen überhaupt wel geschikt zijn als leefgebied voor wolven; alleen de wolf zelf kan daar een kundig oordeel over vellen. De toekomst zal het uitwijzen.

Voor nu is het belangrijk dat eigenaars van schapen preventief hun dieren beschermen door ze 's nachts op te hokken of door een stroomraster te plaatsen met minimaal 4.500 Volt spanning er op. Als wordt aangetoond dat schade aan vee is aangericht door een wolf, dan wordt die schade weliswaar integraal vergoed door de Vlaamse overheid, maar schade en leed voorkomen is uiteraard nog altijd veel beter.