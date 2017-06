Zwijndrecht bevraagt inwoners online

De Burchtsestraat, de Alfred Oststraat, de Laarstraat en de Barreelstraat zullen opnieuw worden aangelegd. De aanleiding is een vernieuwing van de riolering, maar de gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om ook de weginfrastructuur in deze straten volgens hedendaagse normen opnieuw in te richten. Voor de tweede maal raadpleegt de gemeente de bewoners van deze straten om mee over deze nieuwe inrichting na te denken. Dit gebeurde in twee inspraakvergaderingen, maar nu ook online.

Met de vernieuwing van de riolering hoopt de gemeente in de toekomst wateroverlast in deze wijk te voorkomen. De graafwerken voor de nieuwe riolering zijn het uitgelezen moment om ook de inrichting van de straten aan te passen. Hierbij gaat voluit aandacht naar leefbaarheid en verkeersveiligheid, in het bijzonder voor zwakke weggebruikers.

Enkele maanden geleden riep de gemeente de wijkbewoners samen om over het toekomstige uitzicht van hun straat van gedachte te wisselen en suggesties te doen naar behoeften en inrichting. Daaruit resulteerden talrijke voorstellen waarmee een studiebureau aan de slag ging. Op donderdag 15 juni kregen de wijkbewoners opnieuw de kans om feedback te geven deze keer aan de hand van een eerste schetsontwerp opgemaakt door het studiebureau..

De gemeente organiseert over dit project nu ook online participatie. Iedereen kan de nieuwe ontwerpen inkijken en voorstellen formuleren op het participatieplatform van de gemeente. (Klik hier voor de website).

Burgemeester André Van de Vyver: “Op deze manier kunnen we onze expertise aanvullen met de ervaringsdeskundigheid van de Zwijndrechtenaren die in deze omgeving wonen. Zo komen we tot een nieuwe straat die aansluit op de behoeften van de mensen.”

Foto: Google Street View