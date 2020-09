Mentale gezondheidsproblemen bespreekbaar maken, dat is het opzet van de instagrampagina Under the Mask Campaign. Wie wil kan een foto van zichzelf met een mondmasker opsturen die dan wordt omgezet in een tekening en gepost. Onder de tekening wordt vermeld met welke mentale problemen de persoon soms kampt. Het initiatief slaat aan, want op amper een paar weken tijd is er al een wachtlijst.