Zwijndrecht : Prins Boudewijnstraat krijgt als eerste buurtstalling voor fietsen

Zopas zijn aan de Prins Boudewijnstraat de werken gestart voor de bouw van een buurtstalling voor fietsen. In deze afgesloten en overdekte berging zullen stevige beugels staan waaraan je je fiets kan vastmaken met je eigen slot. Er zal plaats zijn voor zo’n veertien fietsen. De huurprijzen variëren van vier tot acht euro per maand, afhankelijk van je keuze om een dubbele plek of een individuele plek te nemen, dan wel een bakfiets te willen stallen.

Houders van een Z-pas genieten 50 % korting en kinderfietsplaatsen die je extra huurt, zijn gratis. Elk type fiets is welkom, ook elektrische fietsen, bakfietsen, fietsen met karren en fietsen voor personen met een handicap. De enige voorwaarden zijn dat je niet over een garage beschikt en dat je fiets(kar) geregistreerd werd met je rijksregisternummer. Voor dat laatste kun je gratis terecht bij de lokale politie.

Burgemeester André Van de Vyver: “Deze buurtstalling is een pilootproject. Eerst komen de buurtbewoners van de omgeving van de Prins Boudewijnstraat aan bod. Uit een enquête in die buurt bleek dat de vraag voor een buurtstalling groot was. Met dit initiatief willen we de mensen die hun fiets thuis niet- of zeer moeilijk kunnen stallen, een comfortabele en meer diefstalveilige oplossing aanbieden dan wanneer de fiets gewoon op straat zou staan. Zo stimuleren we verder het fietsgebruik in onze gemeente. Als deze stalling een succes wordt, kunnen we dit concept later uitbreiden en zullen er elders in Zwijndrecht nog gebouwd worden.

Alle betrokken buurtbewoners krijgen een infobrief in de bus. Wie interesse heeft kan zich melden op mobiliteit@zwijndrecht.be of 03 250 48 78. Het aantal plaatsen is beperkt.