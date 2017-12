Zwijndrecht start met zorgparkings

In Zwijndrecht kunnen dokters en andere zorgverstrekkers in straten met een hoge parkeerdruk, vanaf nu, korte tijd parkeren op een privé-oprit of voor een garagepoort.



Voor het parkeren op opritten en voor garages moet door de zorgverstrekkers wel een speciale toelating aangevraagd worden. Ook de eigenaars, die een parkeerruimte ter beschikking stellen, moeten zich registreren. Het systeem van zogenaamde 'zorgparkings' bestaat al in Antwerpen, maar kent maar matig succes.