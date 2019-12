Zwijndrecht wil verkeer beperken op N70 via intelligente verkeerslichten

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht wil het verkeer uit de dorpskern weren door intelligente verkeerslichten en de toegang tot de sluipwegen onmogelijk maken.

Zwijndrecht moet verkeersluwer worden. Dat is het plan van het gemeentebestuur. Er wordt overwogen om een verkeersdosering in te voeren zoals ook in de Beverentunnel. Die dosering zou kunnen gebeuren via intelligente verkeerslichten. Een aantal zijstraten van de Krijgsbaan zouden enkel nog maar toegankelijk zijn voor inwoners om zo het sluipverkeer tegen te gaan. Er zou een controle komen via ANPR-camera's. Bewoners van Zwijndrecht kunnen hun nummerplaat doorgeven en komen dan op een 'witte lijst' om zo een boete te voorkomen.

Er zijn ook plannen om trajectcontrole in te voeren in de dorpskern, waar zone 30 van kracht is.

(bron HLN - Foto Google Street View)